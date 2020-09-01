01 Eylül 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Eylül tarihinde yapılan 109 bin 443 corona virüsü testinden 1.572'si pozitif çıktı, 47 kişi hayatını kaybetti, 1.003 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Eylül tarihinde yapılan 109 bin 443 corona virüsü testinden 1.572'si pozitif çıktı, 47 kişi hayatını kaybetti, 1.003 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, toplam vaka sayısı 271 bin 705, toplam vefat sayısı 6 bin 417, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.6, ağır hasta sayısı 991 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 245 bin 929 olarak yer aldı.

"GÜÇ TEDBİRDE"

sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." ifadelerine yer verdi.

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