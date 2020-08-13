ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı! Sınavlara HES kodu ile mi girilecek? HES kodu nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.



Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir. HES kodunu uygulama üzerinden almak için:

1.Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store veya iOS App Store üzerinden indirilir.

2.Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

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