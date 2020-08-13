13 Ağustos 2020, Perşembe

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ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı! Sınavlara HES kodu ile mi girilecek? HES kodu nasıl alınır?

Sınavlara HES kodu ile mi girilecek?
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı , başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda kodu isteneceğini duyurdu.

Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir. HES kodunu uygulama üzerinden almak için:

1.Hayat Eve Sığar uygulaması Google Play Store veya iOS App Store üzerinden indirilir.

2.Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

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