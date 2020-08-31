Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ağustos tarihinde yapılan 110 bin 102 corona virüsü testinden 1.587'si pozitif çıktı, 44 kişi hayatını kaybetti, 1.087 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ağustos tarihinde yapılan 110 bin 102 corona virüsü testinden 1.587'si pozitif çıktı, 44 kişi hayatını kaybetti, 1.087 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, toplam vaka sayısı 270 bin 133, toplam vefat sayısı 6 bin 370, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.5, ağır hasta sayısı 961 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 244 bin 926 olarak yer aldı.

"GÜCÜMÜZ TEDBİR ALMAYA VE SEVDİKLERİMİZİ KORUMAYA YETER"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.

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