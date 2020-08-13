Usta oyuncu Meral Niron hayatını kaybetti! Meral Niron kimdir?
Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan oyuncu Meral Niron, 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun." ifadelerine yer verdi.
MERAL NİRON KİMDİR?
Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı, birçok sinema filmi ve dizide de oynadı. Usta oyuncu, 1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde, Bergen, Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ile birlikte rol aldı. TRT'de yayınlanan "Bizim Evin Halleri" dizisinde canlandırdığı "Sakız" karakteriyle tanınan Niron, "Ferhunde Hanımlar" adlı dizide de başrol oynadı. Niron, aynı zamanda 6 Şubat 2012'de Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinde "Onur Ödülü"nü aldı.
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