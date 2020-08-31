31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İŞKUR işsizlik maaşı...

Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu?
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkilerini ülkemizde de sürdürmeye devam ediyor. Salgın önlemleri kapsamında Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından kısa çalışma ödeneği vatandaşlara destek olarak sunuldu. Birçok vatandaş bu destekten faydalanırken, kısa çalışma ödeneği desteğinin uzatılıp uzatılmadığı da merak konusu oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafıından yapılan açıklama birçok vatandaşın bu sorguları aratmasına yol açtı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Başkan Erdoğan'ın kararı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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