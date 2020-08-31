Son dakika DGS haberleri: DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih sonuçları...
2020 yılında binlerce öğrenci DGS sınavına giriş yaptı. Sınav sonrası adayların birçoğu sonuçları merak ediyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS sınavı sonrası binlerce aday açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Corona virüsü salgını sebebiyle sınav tarihi ertelenmişti. Binlerce aday merakla açıklanacak sonucu bekliyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce adayın sonuçlarını merakla beklediği DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
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