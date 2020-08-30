30 Ağustos 2020, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Ağustos tarihinde yapılan 91 bin 302 corona virüsü testinden 1.482'si pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti, 1.027 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Ağustos tarihinde yapılan 91 bin 302 corona virüsü testinden 1.482'si pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti, 1.027 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, toplam vaka sayısı 268 bin 546, toplam vefat sayısı 6 bin 326, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.5, ağır hasta sayısı 945 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 243 bin 839 olarak yer aldı.

"MÜCADELEYİ ANCAK HEP BİRLİKTE YÜRÜTÜRSEK BAŞARABİLİRİZ"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.

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