30 Ağustos 2020, Pazar

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1 Bitcoin bugün kaç lira? (TL) 30 Ağustos 2020 Bitcoin kuru hareketleri…

1 Bitcoin bugün kaç lira?
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 Pazar gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde;
BTC Alış: 85298 TRY Satış: 85222 TRY
DASH TRY Alış: 631,2 TRY Satış: 628,3 TRY
EOS TRY Alış: 23,4 TRY Satış: 23,33 TRY
ETH TRY Alış: 2968 TRY Satış: 2958 TRY
LINK TRY Alış: 125,68 TRY Satış: 125,25 TRY
LTC TRY Alış: 430,2 TRY Satış: 428,5 TRY
NEO TRY Alış: 161,95 TRY Satış: 160,26 TRY
USDT TRY Alış: 7,34 TRY Satış: 7,323 TRY
XLM TRY Alış: 0,7135 TRY Satış: 0,7115 TRY
XRP TRY Alış: 2,035 TRY Satış: 2,033 TRY
ATOM TRY Alış: 53,94 TRY Satış: 53,53 TRY
XTZ TRY Alış: 24,87 TRY Satış: 24,8 TRY
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