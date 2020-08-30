30 Ağustos 2020, Pazar
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BTC TRY Alış: 85298 TRY Satış: 85222 TRY
DASH TRY Alış: 631,2 TRY Satış: 628,3 TRY
EOS TRY Alış: 23,4 TRY Satış: 23,33 TRY
ETH TRY Alış: 2968 TRY Satış: 2958 TRY
LINK TRY Alış: 125,68 TRY Satış: 125,25 TRY
LTC TRY Alış: 430,2 TRY Satış: 428,5 TRY
NEO TRY Alış: 161,95 TRY Satış: 160,26 TRY
USDT TRY Alış: 7,34 TRY Satış: 7,323 TRY
XLM TRY Alış: 0,7135 TRY Satış: 0,7115 TRY
XRP TRY Alış: 2,035 TRY Satış: 2,033 TRY
ATOM TRY Alış: 53,94 TRY Satış: 53,53 TRY
XTZ TRY Alış: 24,87 TRY Satış: 24,8 TRY
1 Bitcoin bugün kaç lira? (TL) 30 Ağustos 2020 Bitcoin kuru hareketleri…
30 Ağustos gününe ait bitcoin fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...
30 Ağustos 2020 Pazar gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde;
BTC TRY Alış: 85298 TRY Satış: 85222 TRY
DASH TRY Alış: 631,2 TRY Satış: 628,3 TRY
EOS TRY Alış: 23,4 TRY Satış: 23,33 TRY
ETH TRY Alış: 2968 TRY Satış: 2958 TRY
LINK TRY Alış: 125,68 TRY Satış: 125,25 TRY
LTC TRY Alış: 430,2 TRY Satış: 428,5 TRY
NEO TRY Alış: 161,95 TRY Satış: 160,26 TRY
USDT TRY Alış: 7,34 TRY Satış: 7,323 TRY
XLM TRY Alış: 0,7135 TRY Satış: 0,7115 TRY
XRP TRY Alış: 2,035 TRY Satış: 2,033 TRY
ATOM TRY Alış: 53,94 TRY Satış: 53,53 TRY
XTZ TRY Alış: 24,87 TRY Satış: 24,8 TRY
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