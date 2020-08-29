Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ağustos tarihinde yapılan 101 bin 414 corona virüsü testinden 1.549'u pozitif çıktı, 39 kişi hayatını kaybetti, 1.003 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Ağustos tarihinde yapılan 101 bin 414 corona virüsü testinden 1.549'u pozitif çıktı, 39 kişi hayatını kaybetti, 1.017 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 6 milyon 937 bin 88, toplam vaka sayısı 267 bin 64, toplam vefat sayısı 6 bin 284, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.4, ağır hasta sayısı 917 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 242 bin 812 olarak yer aldı.

"TEDBİRE UYMADA GEVŞEK OLAMAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.

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