Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı?

Kurban Bayramı geldi. Binlerce kişi kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarında yerini aldı. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Diyanet merak edilen soruyu yanıtladı..

Kurban Bayramı binlerce müslümanın yerine getirmesi gereken ibadetler arasında yerini almaktadır. Kurban Bayramı süresince belirli hayvanlar kesilip etleri dağıtılır. Kurban ibadeti hakkında merak edilenler arasında kurban kesildikten sonra namaz kılınıp kılınmayacağı da yer alır.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Kurban namazı diye bir namaz yoktur. Kurban kesen kişi böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.1.Rekat

Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Ardından secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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