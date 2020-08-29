29 Ağustos 2020, Cumartesi

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"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti

Chadwick Boseman hayatını kaybetti
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Marvel serisinin filmlerinden olan "" () filminde başrolde oynayan ABD'li aktör 'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde aldığı Kral T'Challa rolüyle hafızalara kazınan Boseman'a ilk olarak 2016 yılında teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. filmindeki Kral T'Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Boseman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, 'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

BLACK PANTER'E OSCAR'DA 3 ÖDÜL

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen 'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.

Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.

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