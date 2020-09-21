21 Eylül 2020, Pazartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (21 Eylül)

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 112 bin 942 corona virüsü testinden 1.743'ü pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, 1.202 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 112 bin 102 corona virüsü testinden 1.743'ü pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, 1.202 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, toplam vaka sayısı 304 bin 610, toplam vefat sayısı 7 bin 574, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.8, ağır hasta sayısı 1.461 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 268 bin 435 olarak yer aldı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YÜKÜNÜ AZALTMALIYZ"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

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