28 Ağustos 2020, Cuma

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1 Bitcoin bugün kaç lira? (TL) 28 Ağustos 2020 Bitcoin kuru hareketleri…

1 Bitcoin bugün kaç lira?
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 Cuma gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde.
BTC Alış: 84234 TRY Satış: 84044 TRY
DASH TRY Alış: 625,1 TRY Satış: 623 TRY
EOS TRY Alış: 22,41 TRY Satış: 22,28 TRY
ETH TRY Alış: 2864 TRY Satış: 2856 TRY
LINK TRY Alış: 108,37 TRY Satış: 108,05 TRY
LTC TRY Alış: 419 TRY Satış: 418 TRY
NEO TRY Alış: 133,74 TRY Satış: 133,07 TRY
USDT TRY Alış: 7,4 TRY Satış: 7,392 TRY
XLM TRY Alış: 0,6965 TRY Satış: 0,6926 TRY
XRP TRY Alış: 1,969 TRY Satış: 1,967 TRY
ATOM TRY Alış: 54,45 TRY Satış: 53,55 TRY
XTZ TRY Alış: 24,04 TRY Satış: 23,89 TRY
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