27 Ağustos 2020, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (27 Ağustos 2020)

Bakan Koca güncel vaka sayısını duyurdu!
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 106 bin 111 corona virüsü testinden 1.491'i pozitif çıktı, 26 kişi hayatını kaybetti, 995 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 106 bin 111 corona virüsü testinden 1.491'i pozitif çıktı, 26 kişi hayatını kaybetti, 995 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, toplam vaka sayısı 263 bin 998, toplam vefat sayısı 6 bin 209, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.3, ağır hasta sayısı 862 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 240 bin 792 olarak yer aldı.

DÜNKÜ (26 AĞUSTOS 2020) CORONA VİRÜSÜ TABLOSU NASILDI?

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı! haberin devamı

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