Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (27 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ağustos tarihinde yapılan 106 bin 111 corona virüsü testinden 1.491'i pozitif çıktı, 26 kişi hayatını kaybetti, 995 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ağustos tarihinde yapılan 106 bin 111 corona virüsü testinden 1.491'i pozitif çıktı, 26 kişi hayatını kaybetti, 995 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, toplam vaka sayısı 263 bin 998, toplam vefat sayısı 6 bin 209, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.3, ağır hasta sayısı 862 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 240 bin 792 olarak yer aldı.

DÜNKÜ (26 AĞUSTOS 2020) CORONA VİRÜSÜ TABLOSU NASILDI?

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