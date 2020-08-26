Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Ağustos tarihinde yapılan 100 bin 109 corona virüsü testinden 1.313'ü pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, 1.002 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Ağustos tarihinde yapılan 100 bin 109 corona virüsü testinden 1.313'ü pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, 1.002 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, toplam vaka sayısı 262 bin 507, toplam vefat sayısı 6 bin 183, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.4, ağır hasta sayısı 841 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 239 bin 797 olarak yer aldı.

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