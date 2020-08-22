Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 22 Ağustos tarihinde yapılan 93 bin 7 corona virüsü testinden 1.309'u pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 801 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Ağustos tarihinde yapılan 93 bin 7 corona virüsü testinden 1.309'u pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 801 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, toplam vaka sayısı 257 bin 32, toplam vefat sayısı 6 bin 102, ağır hasta sayısı 762, toplam iyileşen hasta sayısı ise 236 bin 370 olarak yer aldı.

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