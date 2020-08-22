22 Ağustos 2020, Cumartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 22 Ağustos tarihinde yapılan 93 bin 7 corona virüsü testinden 1.309'u pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 801 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Ağustos tarihinde yapılan 93 bin 7 corona virüsü testinden 1.309'u pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 801 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, toplam vaka sayısı 257 bin 32, toplam vefat sayısı 6 bin 102, ağır hasta sayısı 762, toplam iyileşen hasta sayısı ise 236 bin 370 olarak yer aldı.

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