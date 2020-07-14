14 Temmuz 2020, Salı
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ALES geç başvuru tarihi ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır?
Binlerce adayın katılacağı ALES hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM, ALES geç başvuru işlemlerini bugün alacak. Bu gelişmenin ardından binlerce aday, "ALES geç başvuru tarihi ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır?" sorularını araştırıyor.
ALES başvuruları 13-23 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM, ALES geç başvuru işlemlerini bugün alıyor. ALES geç başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi tarafından TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES geç başvuru ücreti olarak adaylar 195 TL ücret ödeyecek.
ALES 2020-2 BAŞVURU TARİHLERİ
2020 yılının ikinci ALES sınavı için başvuru işlemleri 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
ALES 2020-2 SINAV TARİHİ
ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
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