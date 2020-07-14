14 Temmuz 2020, Salı

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ALES geç başvuru tarihi ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır?

ALES geç başvuru nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

Binlerce adayın katılacağı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. , ALES geç başvuru işlemlerini bugün alacak. Bu gelişmenin ardından binlerce aday, "ALES geç ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır?" sorularını araştırıyor.

başvuruları 13-23 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. , ALES geç başvuru işlemlerini bugün alıyor. ALES geç başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi tarafından TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti olarak adaylar 195 TL ücret ödeyecek.

ALES 2020-2 BAŞVURU TARİHLERİ

2020 yılının ikinci ALES sınavı için başvuru işlemleri 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES 2020-2 SINAV TARİHİ

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

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