21 Ağustos 2020, Cuma

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18 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? (TL) 21 Ağustos 18 Ayar Altın TL/Gr fiyatı? İşte güncel 18 Ayar Altın TL/Gr fiyatı…

18 Ayar Altın TL/Gr kaç lira?
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Binlerce yatırımcı arama motorlarında TL/Gr hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda “18 Ayar TL/Gr kaç TL oldu? Merkez bankası 18 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? 18 Ayar Altın TL/Gr ne kadar?” başlıkları araştırılıyor. İşte 18 Ayar Altın TL/Gr fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

2020 Çarşamba günü TL/Gr fiyatları şu şekilde;

18 Ayar TL/Gr alış: 333,8400

18 Ayar Altın TL/Gr satış: 334,2000

14 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? haberin devamı

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