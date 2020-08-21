21 Ağustos 2020, Cuma
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18 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? (TL) 21 Ağustos 18 Ayar Altın TL/Gr fiyatı? İşte güncel 18 Ayar Altın TL/Gr fiyatı…
Binlerce yatırımcı arama motorlarında 18 Ayar Altın TL/Gr hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda “18 Ayar Altın TL/Gr kaç TL oldu? Merkez bankası 18 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? 18 Ayar Altın TL/Gr ne kadar?” başlıkları araştırılıyor. İşte 18 Ayar Altın TL/Gr fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
21 Ağustos 2020 Çarşamba günü 18 Ayar Altın TL/Gr fiyatları şu şekilde;
18 Ayar Altın TL/Gr alış: 333,8400
18 Ayar Altın TL/Gr satış: 334,2000
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