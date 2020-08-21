Binlerce yatırımcı arama motorlarında 14 Ayar Altın TL/Gr hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda "14 Ayar Altın TL/Gr kaç TL oldu? Merkez bankası 14 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? 14 Ayar Altın TL/Gr ne kadar?" başlıkları araştırılıyor. İşte 14 Ayar Altın TL/Gr fiyatları ve son dakika gelişmeleri...