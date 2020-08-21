21 Ağustos 2020, Cuma

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22 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? (TL) 21 Ağustos 22 Ayar Altın TL/Gr fiyatı? İşte güncel 22 Ayar Altın TL/Gr fiyatı…

22 Ayar Altın TL/Gr kaç lira?
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Binlerce yatırımcı arama motorlarında TL/Gr hakkında araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda “22 Ayar TL/Gr kaç TL oldu? Merkez bankası 22 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? 22 Ayar Altın TL/Gr ne kadar?” başlıkları araştırılıyor. İşte 22 Ayar Altın TL/Gr fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

2020 Çarşamba günü TL/Gr fiyatları şu şekilde;

22 Ayar TL/Gr alış: 412,00

22 Ayar Altın TL/Gr satış: 415,50

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