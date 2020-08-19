19 Ağustos 2020, Çarşamba

HABERLER

Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu? Yeni tarayıcının adı ne olacak? Microsoft açıkladı...

Internet explorer kapatılıyor mu?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

Teknoloji tarihinin en eski internet tarayıcılarından olan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. , yayınladığı bir blog yazısında bir devire son verileceğini duyurdu. Peki, Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu? Yeni tarayıcının adı ne olacak?

bir devrin sona ereceğini blog yazısıyla duyurdu. 25 yıllık internet tarayıcısı 'e olan desteğin gelecek yıl tamamen sonlandıracağı açıklandı. Microsoft, tarayıcının 17 Ağustos 2021'de kaldırılacağını açıkladı.

INTERNET EXPLORER YERİNE YENİ TARAYICI!

Kararı yayınladığı bir blog yazısında duyuran şirket, diğer 365 uygulama ve servisinin de desteğini gelecek çekeceğini belirtti. Chrome için tarafından geliştirilen ve Chromium açık kaynak yazılımına dayanan Microsoft Edge'in Internet Explorer'in yerini alacağı da ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğu!
Gram altın ne kadar? Gram altın ne kadar?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör