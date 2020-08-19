19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu? Yeni tarayıcının adı ne olacak? Microsoft açıkladı...
Teknoloji tarihinin en eski internet tarayıcılarından olan Internet Explorer hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Microsoft, yayınladığı bir blog yazısında bir devire son verileceğini duyurdu. Peki, Internet Explorer kapatılıyor mu? Internet Explorer ne zaman kuruldu? Yeni tarayıcının adı ne olacak?
Microsoft bir devrin sona ereceğini blog yazısıyla duyurdu. 25 yıllık internet tarayıcısı Internet Explorer'e olan desteğin gelecek yıl tamamen sonlandıracağı açıklandı. Microsoft, tarayıcının 17 Ağustos 2021'de kaldırılacağını açıkladı.
INTERNET EXPLORER YERİNE YENİ TARAYICI!
Kararı yayınladığı bir blog yazısında duyuran şirket, diğer 365 uygulama ve servisinin de desteğini gelecek çekeceğini belirtti. Chrome için Google tarafından geliştirilen ve Chromium açık kaynak yazılımına dayanan Microsoft Edge'in Internet Explorer'in yerini alacağı da ifade edildi.
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