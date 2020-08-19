19 Ağustos 2020, Çarşamba

HABERLER

2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü kaçında?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.08.2020

2020 Dini günler takvimi tarafından duyurulmuştu. Birçok vatandaşımız hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ayın kaçında?

Dini Günler Takvimi'nde başlangıcı yer aldı.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğu!
Gram altın ne kadar? Gram altın ne kadar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör