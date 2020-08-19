19 Ağustos 2020, Çarşamba
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2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü kaçında?
2020 Dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulmuştu. Birçok vatandaşımız Muharrem ayı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ayın kaçında?
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde Muharrem Ayı başlangıcı yer aldı.
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.
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