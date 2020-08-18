18 Ağustos 2020, Salı

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Napoli Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı!

Napoli'den Eljif Elmas hamlesi!
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

2019-2020 yılında 'den 16 milyon Euro bedelle ettiği 'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Serie A ekibi ; Giovanni Di Lorenzo, ve Mario Rui ile 2025 yılına kadar sözleşme yenilediğini açıkladı Eljif Elmas geçen sezon yaz döneminde 16 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olmuştu. Napoli Eljif Elmas'ı 2019-2020 yılında 'den 16 milyon Euro bedelle transfer ettmişti.

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