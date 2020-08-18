Napoli Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı!

Napoli 2019-2020 yılında Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bedelle transfer ettiği Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Serie A ekibi Napoli; Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas ve Mario Rui ile 2025 yılına kadar sözleşme yenilediğini açıkladı Eljif Elmas geçen sezon yaz transfer döneminde 16 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olmuştu. Napoli Eljif Elmas'ı 2019-2020 yılında Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bedelle transfer ettmişti.

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