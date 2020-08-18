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Captain America: The First Avenger filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Captain America: The First Avenger filminin konusu ne?
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

Marvel evreninin sevilen süper kahramanlarından 'nın sevilen filmlerinden (Kaptan Amerika: İlk Yenilmez) bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki, : The First Avenger filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Marvel filmlerini sevenler ekran başına! Sevilen süper kahraman filmlerinden biri olan filmi hakkında birçok kişi araştırma yapıyor.

CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER FİLMİNİN KONUSU NE?

1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.

CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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