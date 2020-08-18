18 Ağustos 2020, Salı
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Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi hakkında birçok sinemasever araştırma yapıyor. Film, Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Yerli komedi filmi sevenlere müjde! Kocan Kadar Konuş: Diriliş bu akşam televizyonda yayınlanacak.
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Kocan Kadar Konuş filminin konusu da dikkat çekiyor. Geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden 'Ne derler korkusuna' meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler...
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Baran Erdoğan ve Nevra Serezli filmin kadrosunda yer alıyor.
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