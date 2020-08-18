Arap zamkı son dönemlerde arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Arap zamkı'nın ne olduğu, ne işe yaradığı ve hangi tedavilerde kullanıldığı merak konusu oldu. Peki, Arap Zamkı (Akasya gamı) nedir? Ne işe yarar? Sedef hastalığına iyi geliyor mu?

Son dönemlerde arap zamkı hakkında araştırma yapanların sayısı git gide artıyor. Sedef hastalığına iyi geldiği iddia edilen arap zamkı nedir?

ARAP ZAMKI (AKASYA GAMI) NEDİR?

Zamk, ağaçların kabuklarından sızarak donan, yapıştırıcı olarak kullanılan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte biçimsiz madde.

Zamk, polisakkarit veya türevleri olup hidrofilik moleküllere sahip olmaları nedeniyle düşük konsantrasyonlarda dahi yüksek vizkosite gösteren çözelti yapmalarıdır. Bitkisel zamk maddeleri birçok bitkide yaygın olarak bulunmaktadır. Zamklar genelde gıda alanında kıvam artırıcı olarak kullanılır.

Akasya, kitre, sütleğen gibi kimi ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz ya da sarı kırmızımtırak renkte camsı madde eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır. Türlü hayvansal proteinlerden elde edilen, boyacılıkta, mobilyacılıkta, kontrplak yapımında kullanılan yapıştırıcı maddedir.

ARAP ZAMKI NASIL KULLANILIR?

Zamk suda çözdürülmekte ve kaynatılarak tüketilebilmektedir. Bunun yanı sıra toz halinde macunlarla karıştırılabilir. Günde 1 tatlı kaşığından fazla kullanılması tavsiye edilmemektedir.

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