17 Ağustos 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ağustos tarihinde yapılan 74 bin 846 corona virüsü testinden 1.233'ü pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 1.002 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ağustos tarihinde yapılan 74 bin 846 corona virüsü testinden 1.233'ü pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 1.002 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, toplam vaka sayısı 250 bin 542, toplam vefat sayısı 5 bin 996, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.5, ağır hasta sayısı 686 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 231 bin 971 olarak yer aldı.

"YENİ HASTALARIN BÜYÜK KISMI KOLAY İYİLEŞEBİLİYOR"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "11 Mart'tan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor." ifadelerini kullandı.

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