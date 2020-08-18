18 Ağustos 2020, Salı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 82 bin 318 corona virüsü testinden 1.126'sı pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 942 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." ifadelerine yer verdi.

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