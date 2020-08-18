Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 18 Ağustos tarihinde yapılan 82 bin 318 corona virüsü testinden 1.126'sı pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 942 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 18 Ağustos tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mtYxXoZAhi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020

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