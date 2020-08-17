17 Ağustos 2020, Pazartesi

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Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum!

İşte Fenerbahçe'deki son durum!
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de özellikle stoper, orta saha, kanatlar ve forvete yeni adaylar eklendi. Thiam, Perotti, Jahovic, Remy gibi isimler Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

EDIN VISCA

Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor. Takasta ismi geçen futbolcular ise Ozan Tufan ve Miha Zajc.

ADIS JAHOVIC

Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılması halinde Adis Jahovic'i kadrosuna katacak. Kanarya, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcüyü takas yoluyla renklerine bağlayacak.

FILIPE LUIS

Fenerbahçe, Flamengo forması giyen 'i istedi. sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, bu öneriye sıcak bakmadığı ve gelen diğer tekliflerin de detaylarını dinlemek istemediği bildirildi.

HENRY ONYEKURU

için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.

GENTIAN SELMANI

Fenerbahçe'de Harun Tekin'in ayrılması beklenirken, yerine gelecek olan kaleci için de çalışmalar başladı. Sarı-lacivertli kulüp, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un genç file bekçisi Gentian Selmani için nabız yokladı.

MAME THIAM

Sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü ile bir otelde bir araya geldi. Yapılan bu görüşme sonucu Fenerbahçe, Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardı. Kasımpaşa ile görüşmeler son aşamaya geldi.

PEROTTI

Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta İstanbul'a gelip, bir gün sonra da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor.

LOIC REMY

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Loic Remy için Beşiktaş da devreye girdi. Beşiktaş'ın devreye girmesi ve Fenerbahçe'nin gündemine Mame Thiam ile Jahovic'i alması sonucu transfer askıya alınabilir.

MAURICIO LEMOS

Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği İspanyol kulübü Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi 'un önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ALPARSLAN ÖZTÜRK

Fenerbahçe'nin gündeminde uzun süredir yer alan Göztepeli Alparslan Öztürk ile görüşmeler sürüyor. Kısa süre içerisinde transferin çözüme kavuşması bekleniyor.

SARR

Fenerbahçe bonservisi elinde olan için resmi teklif yapmıştı. Fenerli kurmaylar Fransız stoperden menajeri aracılığıyla bir an önce cevabını vermesini istedi.

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