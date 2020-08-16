Tüm dünyada klasik haline gelen Harry Potter serisinin sevilen filmi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı bu akşam televizyonda ekranlara gelecek. Peki, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Harry Potter serisinin sevilen filmi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Filmin yayınlanacağı saat, kanal ve oyuncular merak konusu oldu.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Marge'a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort'un yardımcısı Sirius Black'in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord'un intikamını almak için Harry'i öldürmek istemektedir...

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Daniel Radcliffe, Richard Griffiths, Pam Ferris, Fiona Shaw bu filmde oynayan yıldızlar arasında yer alıyor.

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