14 Ağustos 2020, Cuma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 70 bin 192corona virüsü testinden 1.226'sı pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 923 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." ifadelerine yer verdi.

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