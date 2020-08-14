Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 14 Ağustos tarihinde yapılan 70 bin 192corona virüsü testinden 1.226'sı pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 923 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 14 Ağustos tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." ifadelerine yer verdi.
En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/o1K22cCZt1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020
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