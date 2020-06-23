23 Haziran 2020, Salı
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Camiler cemaatle ibadete açılıyor! Hangi vakitlerde camide namaz kılınacak?
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında camilerde cemaat ile namaz kılmak yasaklanmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte 2 vakitte camide namaz kılınmasına izin verilmişti. Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camilerde cemaat ile ibadetin açılacağı açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açacaklarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camilerde cemaatle namaz kılınmasıyla ilgili alınan kısıtlama kararının kaldırıldığını açıkladı. "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerine yer verdi.
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