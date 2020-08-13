Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 13 Ağustos tarihinde yapılan 66 bin 892 corona virüsü testinden 1.243'ü pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, 968 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 13 Ağustos tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun." ifadelerine yer verdi.

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/iiPeUUAgUk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020

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