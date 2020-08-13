13 Ağustos 2020, Perşembe

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 66 bin 892 corona virüsü testinden 1.243'ü pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, 968 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun." ifadelerine yer verdi.

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