Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle 49 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmanın hangi illerde yasaklandığını araştırıyor. Peki, Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. 49 ilde sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara para cezası kesilecek. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, vaka artışlarından sonra 5 ile daha maske zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BULUNUYOR?
Sokağa çıkma yasağı olan iller arasında, "Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale" bulunuyor.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.
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