22 Haziran 2020, Pazartesi

HABERLER

Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle 49 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmanın hangi illerde yasaklandığını araştırıyor. Peki, Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

önlemleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. 49 ilde sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara para cezası kesilecek. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, vaka artışlarından sonra 5 ile daha zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı.

HANGİ İLLERDE BULUNUYOR?

Sokağa çıkma yasağı olan iller arasında, "Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale" bulunuyor.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
Bakanlık kararı duyurdu! Cezası tam 900 TL... Bakanlık kararı duyurdu! Cezası tam 900 TL...
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör