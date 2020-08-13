Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Seluk Twitter hesabından yaptığı açıklamada okulların ve öğrencilerin geleceği hakkında konuştu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni bulunduğunu belirtti.
Kendisinin de o öğretmenler arasında yer aldığını hatırlatan Selçuk, "Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Selçuk, "31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek." dedi.
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