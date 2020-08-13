13 Ağustos 2020, Perşembe

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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!

Okullar ne zaman açılacak?
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Ziya Seluk Twitter hesabından yaptığı açıklamada okulların ve öğrencilerin geleceği hakkında konuştu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli mi?

, "Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni bulunduğunu belirtti.

Kendisinin de o öğretmenler arasında yer aldığını hatırlatan Selçuk, "Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, "31 Ağustos'ta başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek." dedi.

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