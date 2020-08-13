13 Ağustos 2020, Perşembe

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Maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? Maske takmama cezası ne kadar?

Maskeyi çene altına takmanın cezası ne kadar?
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Başkan kuralına uymayan vatandaşlar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından "maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı?" sorusu gündeme geldi. Peki, maskeyi çene altına takanlara ceza uygulanacak mı? Cezası ne kadar?

AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Başkan , "Temizlik, ve mesafe üçlüsüne sahip çıkın" ifadeleriyle uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan, " "Bakıyorsunuz maskeyi taktığını söyleyen, maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz. Bunları dikkatle uygulamamız lazım. Hastanelerimiz, yeterli sayıda, hatta dünyaya göre çok daha fazla bir konumdayız. Böyle olduğuna göre bizler, burada maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz ki öbür tarafta, zaten hastanelerimiz en modern anlamda var. Hamdolsun doktorlarımız büyük çabalarla, gayretler sarf ettiler, sarf ediyorlar." diye konuştu.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren yani bugünden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

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