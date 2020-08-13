Fenerbahçe'de Emre Nasuh'a Menemenspor talip!

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Emre Nasuh birçok takımın dikkatini çekiyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, genç orta sahaya talip oldu.

Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyunculara da teklifler gelmeye başladı. Vedat Muriqi için Lazio, Tolgay Arslan için ise Hannover 96 ile masada olan sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Emre Nasuh'a sürpriz talip çıktı. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 19 yaşındaki orta saha ile ilgileniyor.



Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe'den listesine ilk olarak Murat Sağlam'ı ekleyen İzmir ekibi, Emre Nasuh'u da radarına aldı. Menenespor, Fenerbahçe'nin 2001 doğumlu futbolcusu Emre Nasuh'u transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE SELMANI VE MURAT'I İSTİYOR!

Öte yandan; Fenerbahçe, Menemenspor'da forma giyen kaleci Selmani ve Murat Elkatmış için girişimlerine devam ediyor.



EMRE NASUH KİMDİR?

Emre Nasuh, 2001 yılında Adana'da doğdu. 2012'de Adana Gençlerbirliği'nde futbola başlayan Emre Nasuh 2013'te Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu olan Emre Nasuh, Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. Ligin ikinci yarında takımla birlikte kampa dahil edilen genç oyuncu daha önce ki yıllar takımla antrenmanlara çıkıp beğenileri almıştı. On numara ve merkez orta saha da görev yapan genç oyuncu 1.79 m boyunda ve orta saha da görev alıyor. 19 yaşında olan genç oyuncu boyuna rağmen yüksek fiziği ile dikkat çekiyor.

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