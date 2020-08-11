Son dakika: Rusya'dan corona virüsü aşısı açıklaması!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için aşı ve ilaç çalışmları sürerken oldukça önemli bir haber Rusya'dan geldi. Rusya, corona virüsü salgınına karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.

Rusya'dan gelen son dakika haberine göre corona virüsü aşısında flaş gelişmeler yaşandı. Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen corona virüsü aşısı tescil edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bildiğim kadarıyla, bu sabah yeni tip corona virüsüne karşı geliştirilen aşı tescillendi" dedi.

'KIZIMA AŞI YAPILDI'

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirtilirken Putin, "Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Kendisinin bu bağlamda deneyde yer aldığını düşünüyorum" dedi.

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