Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Ağustos tarihinde yapılan 62 bin 219 corona virüsü testinden 1.193'ü pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 1.211 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Ağustos tarihinde yapılan 62 bin 219 corona virüsü testinden 1.193'ü pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 1.211 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, toplam vaka sayısı 241 bin 997, toplam vefat sayısı 5 bin 858, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.2, ağır hasta sayısı 603 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 224 bin 970 olarak yer aldı.

"TEST SAYIMIZ SALGIN BOYUNCA EN YÜKSEK SEVİYEYE YAKIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip." ifadelerini kullandı.

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