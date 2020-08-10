10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 62 bin 219 corona virüsü testinden 1.193'ü pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 1.211 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 62 bin 219 corona virüsü testinden 1.193'ü pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 1.211 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, toplam vaka sayısı 241 bin 997, toplam vefat sayısı 5 bin 858, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.2, ağır hasta sayısı 603 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 224 bin 970 olarak yer aldı.

"TEST SAYIMIZ SALGIN BOYUNCA EN YÜKSEK SEVİYEYE YAKIN"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip." ifadelerini kullandı.

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