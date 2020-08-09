09 Ağustos 2020, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 09.08.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Ağustos tarihinde yapılan 61 bin 446 corona virüsü testinden 1.182'si pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 1.103 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Ağustos tarihinde yapılan 61 bin 446 corona virüsü testinden 1.182'si pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 1.103 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, toplam vaka sayısı 240 bin 804, toplam vefat sayısı 5 bin 844, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.1, ağır hasta sayısı 596 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 223 bin 759 olarak yer aldı.

"25 İLİMİZDE SON 2 GÜNDÜR ENTÜBE HASTAMIZ YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettim Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok." ifadelerini kullandı.

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