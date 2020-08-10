10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Liselere yerleştirme (LGS) sonuçları açıklandı!

Liselere yerleştirme LGS sonuçları açıklandı!
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları sitesinden açıklandı.

() kapsamındaki yerleştirme sonuçları, () "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

YERLEŞTİRMEYE ESAS BİRİNCİ NAKİL SONUÇLARI 17 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

FEN, SOSYAL BİLİMLER VE ANADOLU LİSELERİ YÜZDE 100 DOLDU

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.

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