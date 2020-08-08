08 Ağustos 2020, Cumartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (8 Ağustos 2020)

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 8 Ağustos tarihinde yapılan 63 bin 842 corona virüsü testinden 1.172'si pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 1.082 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 8 Ağustos tarihinde yapılan 63 bin 842 corona virüsü testinden 1.172'si pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 1.082 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ağustos tarihinde yapılan 63 bin 842 corona virüsü testinden 1.172'si pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 1.082 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, toplam vaka sayısı 239 bin 622, toplam vefat sayısı 5 bin 829, ağır hasta sayısı 587, toplam iyileşen hasta sayısı ise 222 bin 656 olarak yer aldı.

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