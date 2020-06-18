18 Haziran 2020, Perşembe
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Kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar konu hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Emekliler, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını ve miktarını merak ederken, tatile gidecekler kurban bayramının tarihini merak ediyor. Peki, kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde kurban bayramının tarihi de yayınlandı. Kurban Bayramı öncesinde merak edilip araştırılanlar arasında ise "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu oldu.
KURBAN BAYRAMI 2020 TARİHİ NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Kurban bayramın toplamda 4 gün sürecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Son yıllarda emeklilere bayram ikramiyeleri veriliyor. Kurban Bayramı öncesinde de yine emeklilere 1000 TL ikramiye verilecek. Ödemelerin 31 Temmuz öncesi yapılması bekleniyor.
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