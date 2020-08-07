07 Ağustos 2020, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

, hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ağustos tarihinde yapılan 56 bin 726 corona virüsü testinden 1.185'i pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 1.028 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ağustos tarihinde yapılan 56 bin 726 corona virüsü testinden 1.185'i pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 1.028 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, toplam vaka sayısı 238 bin 450, toplam vefat sayısı 5 bin 813, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.3, ağır hasta sayısı 586 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 221 bin 574 olarak yer aldı.

"TEDBİRDE TEYAKKUZ HALİNDE OLMALIYIZ"

, hesabından yaptığı açıklamada "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." ifadelerini kullandı.

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