Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ağustos tarihinde yapılan 53 bin 842 corona virüsü testinden 1.178'i pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.015 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ağustos tarihinde yapılan 53 bin 842 corona virüsü testinden 1.178'i pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.015 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, toplam vaka sayısı 236 bin 112, toplam vefat sayısı 5 bin 784, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.4, ağır hasta sayısı 582 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 219 bin 506 olarak yer aldı.

"TEDBİRDE BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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