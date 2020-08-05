05 Ağustos 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ağustos tarihinde yapılan 53 bin 842 corona virüsü testinden 1.178'i pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.015 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ağustos tarihinde yapılan 53 bin 842 corona virüsü testinden 1.178'i pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.015 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, toplam vaka sayısı 236 bin 112, toplam vefat sayısı 5 bin 784, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.4, ağır hasta sayısı 582 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 219 bin 506 olarak yer aldı.

"TEDBİRDE BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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