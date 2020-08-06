06 Ağustos 2020, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

, hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ağustos tarihinde yapılan 54 bin 494 corona virüsü testinden 1.153'ü pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 1.040 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ağustos tarihinde yapılan 54 bin 494 corona virüsü testinden 1.153'ü pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 1.040 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, toplam vaka sayısı 237 bin 265, toplam vefat sayısı 5 bin 798, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.3, ağır hasta sayısı 580 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 220 bin 546 olarak yer aldı.

"İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR"

, hesabından yaptığı açıklamada "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR." ifadelerini kullandı.

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