Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ağustos tarihinde yapılan 54 bin 494 corona virüsü testinden 1.153'ü pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 1.040 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Ağustos tarihinde yapılan 54 bin 494 corona virüsü testinden 1.153'ü pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 1.040 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, toplam vaka sayısı 237 bin 265, toplam vefat sayısı 5 bin 798, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.3, ağır hasta sayısı 580 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 220 bin 546 olarak yer aldı.

"İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR." ifadelerini kullandı.

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