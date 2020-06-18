18 Haziran 2020, Perşembe

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı mı geldi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı mı geldi?
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile hakkında bilgilendirmede bulundu. Milyonlarca adayın sınava gireceği ve hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı mı geldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı talimatı verdiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.

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