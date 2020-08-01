01 Ağustos 2020, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

, hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ağustos tarihinde yapılan 44 bin 996 corona virüsü testinden 996'sı pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 981 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ağustos tarihinde yapılan 44 bin 846 corona virüsü testinden 996'sı pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 981 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, toplam vaka sayısı 231 bin 869, toplam vefat sayısı 5 bin 710, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.7, ağır hasta sayısı 586 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 215 bin 516 olarak yer aldı.

"TEDBİRE İHTİYAÇ VAR"

, hesabından yaptığı açıklamada "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı." ifadelerini kullandı.

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