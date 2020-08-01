Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ağustos tarihinde yapılan 44 bin 996 corona virüsü testinden 996'sı pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 981 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ağustos tarihinde yapılan 44 bin 846 corona virüsü testinden 996'sı pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 981 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, toplam vaka sayısı 231 bin 869, toplam vefat sayısı 5 bin 710, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.7, ağır hasta sayısı 586 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 215 bin 516 olarak yer aldı.

"TEDBİRE İHTİYAÇ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı." ifadelerini kullandı.

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