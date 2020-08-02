02 Ağustos 2020, Pazar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 02.08.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 2 Ağustos tarihinde yapılan 40 bin 247 corona virüsü testinden 987's i pozitif çıktı,18 kişi hayatını kaybetti, 978 hasta da iyileşti.

, 'deki 2 Ağustos tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici." ifadelerine yer verdi.

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