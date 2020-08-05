05 Ağustos 2020, Çarşamba

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Bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar? İşte açıklanan bedel...

Bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu?
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Son dakika bilgisine göre, 2020 yılı Temmuz ve Aralık dönemi fiyatı belirlendi. Peki, bedelli ne kadar? İşte açıklanan bedel...

2020 Bedelli askerliğe ilişkin fiyatlar belli oldu. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz ve Aralık döneminde ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor.

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?

Ocak/Haziran döneminde bedelli 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

DÖVİZLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5 bin 261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5 bin 563 euro oldu.

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