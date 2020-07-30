Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 30 Temmuz tarihinde yapılan 43 bin 236 corona virüsü testinden 967'si pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 982 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 30 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın." ifadelerine yer verdi.

Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5K9WiXiN6Z — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2020

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